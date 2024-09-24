Bacanakların kavgasında kan aktı

Ordu’da bacanakların bıçaklı kavgasında bir kişi yaralandı.



Olay, Ünye’deki Liseler Mahallesi’nde bulunan Akkuş-Niksar Caddesi üzerindeki bir çay ocağında meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, pazarcılık yaptığı öğrenilen İrfan P. ile bacanağı olduğu öğrenilen Adem T. arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Adem T, yanında bulundurduğu bıçakla bacanağı İrfan P’ye saldırdı.



Kavgayı gören çevredekiler iki bacanağı ayırmaya çalıştı. Bu sırada aldığı bıçak darbesiyle yüzünden yaralanan İrfan P. çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Adem T. ise kısa süre içerisinde Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.