Badal Tüneli nerede, hangi il sınırları içerisinde?

Amasya’ya bağlı Gümüşhacıköy'de bulunan Badal Tüneli'nde 3,6 km'yi bulan bağlantı yolları ve 4 adet köprü de yer alıyor. Tünel ile İran'dan Bulgaristan'a kadar ulaşımda konforu artırması amaçlanıyor.

BAKANLIK'TAN TÜNEL VE BAĞLANTI YOLLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Badal Tüneli ve bağlantı yollarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:



"Trafiğe 921 metre uzunluğunda, çift tüplü olarak hizmet verecek Badal Tüneli Projesi'nin toplam uzunluğu, bağlantı yollarıyla, 4,5 kilometreye ulaşıyor. Proje kapsamında ayrıca, toplam 345 metre uzunluğunda 4 adet köprü yer alıyor. Kuzey hattının Amasya geçişinde yol standardının artırılması amacıyla hizmete sunulan Badal Tüneli'yle keskin virajlarla geçilen apik arazi yapısına sahip kesimde tünelli geçiş imkanı tesis edildi. Ayrıca, dağ yamaçlarından taş düşmelerinin önüne geçilerek trafikte can ve mal güvenliği sağlandı. Tünel sayesinde kış aylarında karla mücadelenin güçleşmesi ve yağışlı havalarda vadi içerisinde kalan mevcut güzergahta meydana gelen buzlanmalar nedeniyle yaşanan kazaların da önüne geçildi."