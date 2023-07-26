BAE Büyükelçisi Zahiri: Türkiye’de 100 bin kişiye istihdam sağlanacak

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son BAE ziyareti ve Ankara ile Abu Dabi arasındaki ilişkilere dair BAE'nin Ankara Büyükelçiliğinde basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son BAE ziyaretinin her anlamda başarılı olduğunu, yenilenebilir enerji ve adli konular başta olmak üzere farklı alanlarda 13 anlaşma imzalandığını belirten Zahiri, bu yıl BAE ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 50. yıl dönümünü kutlandığını söyledi.



İki ülke arasındaki ilişkilerin çok güçlü olduğunu vurgulayan Zahiri, Şeyh Zayid Vakfına ait çocuk esirgeme vakfının 40 yıldır İstanbul'da faaliyet gösterdiğini ve bunun da BAE ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ne kadar güçlü, derin ve tarihi bir göstergesi olduğunu ifade etti.



Zahiri, son iki yılda Türkiye ile BAE arasında 5 kez liderler düzeyinde ziyaret gerçekleştiğini, Erdoğan'ın son ziyaretinde yüksek stratejik anlaşmaları imzalandığını ve ilişkilerin daha da yüksek seviyelere ulaşacağını vurguladı.



Son ziyaret sırasında savunma sanayi alanında da anlaşmalar imzalanmasına ilişkin Zahiri, bunun yalnızca bu alanda ticaret yapılması olarak algılanmaması gerektiğini, iki ülkenin ortak programlar, eğitim ve geliştirme gibi konularda adımlar atabileceğini ifade etti.

Zahiri, iki ülkede de savunma sanayi araştırma merkezleri bulunduğunu ve gelecekte iki merkezin ortak işbirliği olanağı da sağlanabileceğini dile getirdi.



Son görüşmede liderler arasında stratejik anlamda gelişmeler olacağının sinyallerini aldığına değinen Zahiri, 2020'de iki ülke arasındaki ticaret hacminin 9,8 milyar dolar olduğunu ve şu anda bunun 19 milyar dolara ulaştığını kaydetti.



“HEDEF 50,7 MİLYAR DOLARLIK SEVİYE”



Zahiri, bu son anlaşmanın özel şirketler arasındaki diyalogları kolaylaştırmayı sağladığını ve ayrıca gümrük tarifeleriyle ilgili bir kolaylık olanağı olacağını aktararak "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son ziyaretinde imzalanan anlaşmaların ana hedefi, yatırımların iki ülke arasında 50,7 milyar dolarlık bir seviyeye ulaşması." ifadesini kullandı.



Son anlaşmalarda özel şirketler ve bakanlıklar düzeyinde devam etmekte olan iletişimin özellikle yatırım alanında daha da güçlenmesinin amaçlandığını kaydeden Zahiri, gelecek 5 yıl içinde daha güzel şeylerin gerçekleşeceğini umduğunu dile getirdi.



“TÜRKİYE’DE 100 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK”



Zahiri, 1 Eylül'de yürürlüğe girmesi beklenen Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın iki ülke arasındaki ticarete yapacağı katkıya işaret ederek, "İnşallah, bu anlaşma, Türkiye'de 100 bin, BAE'de 25 bin olmak üzere toplamda 125 bin kişiye istihdam sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.