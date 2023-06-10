BAE Devlet Başkanı Al Nahyan Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. İki lider Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u inceledi.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan Türkiye'de

(BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile 'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı Atatürk Havalimanı'nda karşıladı.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan Türkiye'de - 1

Karşılama töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan Türkiye'de - 2

İKİ LİDER TOGG'U İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, karşılama töreni sırasında Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muhammed bin Zayid Al Nahyan, daha sonra Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı görüştü.

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