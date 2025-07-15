BAE Devlet Başkanı El Nahyan, Türkiye'ye geliyor
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan, Ankara'ya geliyor. Al Nahyan Başkent'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak.
Ayrıca, güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacak.
Ziyarete ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısının yapılacağını da bildirdi.
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