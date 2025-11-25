BAE istihbaratına casusluk yapan üç şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülen “Siyasal veya askeri casusluk” faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında soruşturma başlatıldı.

BAE istihbarat servisi mensuplarının Türkiye’de bulunan bir GSM firmasından temin ettiği numarayla sahte profiller üzerinden, Türkiye’de faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında görevli yönetici pozisyonundaki personele, Dışişleri Bakanlığı tarafından kullanılan bir telefona ve bazı yabancı ülkelerin resmî görevlileriyle kurulan irtibatlara ilişkin kritik pozisyonlarda çalışan personel hakkında biyografik veri toplamaya çalıştığı tespit edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat mensuplarının talimatı doğrultusunda, bu faaliyetler için temin edilen ve Türkiye’de bulunan bir operatöre ait GSM hattını satın alan, bu hattı Birleşik Arap Emirlikleri’nde istihbarat hizmetine göstererek kullanıma sunan ve birbirleriyle irtibatlı oldukları belirlenen dört kişi tespit edildi.

Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen dört şüphelinin yakalanması için, 25 Kasım'da operasyon yapıldı. Operasyonda üç şüpheli yakalandı, bir şüpheli hakkında yurtdışında olduğunun tespit edilmesi nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı.