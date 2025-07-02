BAE uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

Air Arabia havayolu şirketine ait Sharjah-İstanbul seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’na acil iniş yaptı.

BAE uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli havayolu şirketi Air Arabia'ya ait ABY287 sefer sayılı, Airbus A320-214 tipi yolcu uçağı, Sharjah Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na gitmek üzere havalandı.

Kalkıştan 3,5 saat sonra uçağın tek motorunda arıza meydana geldi.

Motor arızası nedeniyle , en yakın ve uygun havalimanı olan Esenboğa Havalimanı’na yönlendirildi.

1'i bebek 138 yolcusu bulunan uçak, havalimanına güvenli bir şekilde iniş yaptı. 

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