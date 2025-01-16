Bafra Belediyesi'nde zimmet operasyonu: İki kişi tutuklandı

Samsun Bafra Belediyesi'ne ait mezarlıkta 'zimmete para geçirme' iddiasıyla ilgili yapılan operasyonda 2 belediye çalışanı tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bafra Belediyesi'nde zimmet operasyonu: İki kişi tutuklandı

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bafra Belediyesi Yakıntaş Mezarlığı'nda görevli çalışanların mezarlık gelirlerini zimmete geçirdikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekiplerince dün sabah 5 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, Bafra Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Fikret Ş. ve Yasin Ş. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi, diğer şüphelilere adli kontrol verildi.

Bafra Belediyesi Yakıntaş Mezarlığı'nda milyonlarca liralık bir vurgun yapıldığı, mezarlık için ödenen paraların bir bölümünün belediyenin resmi hesaplarına aktarılmadığı iddia ediliyor.

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