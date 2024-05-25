Bafra pidesi dünyanın en iyi ekmeği seçildi

Uluslararası Taste Atlas internet sitesi dünyanın en iyi ekmeğini Bafra pidesi olarak seçti.

Bafra pidesi dünyanın en iyi ekmeği seçildi

Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas sitesi, dünyanın en iyi ekmeklerini listeledi.

Listenin ilk 10'unda birinci sırada Bafra pidesi yer aldı.

Açıklamada, "Bafra bölgesinin ünlü pidesinin eşsiz kano şekliyle tanındığı yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 2,5 santimetre genişliğinde" olduğu belirtildi.

LİSTEYİ SAMSUN PİDESİ TAKİP ETTİ

Listenin 2'nci sırada ise Samsun pidesi yer aldı.

Samsun pidesinin kıyma, peynir, yumurta veya sebze gibi çeşitli malzemelerle doldurulduğu vurgulandı.

38'inci sırada gözleme, 41'inci sırada pide ekmeği, 42'nci sırada simit, 43'üncü sırada ise ramazan pidesine yer verildi.

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