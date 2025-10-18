Bafra'da düğünde havaya ateş açan kişiye gözaltı

Samsun’un Bafra ilçesinde sokak düğününde havaya ateş edilmesi üzerine polis ekipleri alarma geçti. İhbar sonrası olay yerine giden ekipler, yaptıkları araştırmada M.M.Ş. (32) isimli şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 11 adet 7.65 mm fişek ele geçirdi.

Düğün sahibine idari işlem uygulanırken, şüpheli hakkında "6136 sayılı Kanun'a muhalefet ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adli işlem başlatıldı.