Bağ cinayetinde gözaltına alınan komşu tutuklandı

Bağdaki cinayette gözaltına alınan komşu, mahkemede görülen duruşmanın ardından tutuklandı.



Olay, 22 Mayıs'ta Acıpayam ilçesi Avşar Mahallesi'nde meydana geldi. Anne ve babasıyla yaşayan, asma yaprağı toplamak için Çaykarası mevkisinde kendilerine ait bağa giden Hatice Baysal, bir daha geri dönmedi.



Merak edip, komşusu ile bağa giden Hanım Baysal, kızının cansız bedenini buldu. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Baysal'ın yakın mesafeden pompalı tüfekle öldürüldüğü, 2 el sırtına, 1 el de başına saçma isabet ettiği belirlendi.



BAYSAL'I DAHA ÖNCE DÖVMÜŞTÜ



Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan kavgada Hatice Baysal'ı sopa ile darbeden, bu nedenle hakkında 9 ay önce uzaklaştırma verilen komşusu Hasan Mol'u gözaltına aldı. Darp nedeniyle davası süren Mol, jandarmadaki ifadesinde; suçlamaları reddedip, cinayetle ilgisinin olmadığını söyledi. İşlemleri sonrası Mol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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