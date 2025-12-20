Bağ evinde balta ve kazmalı cinayette iddianame hazırlandı. İfadeler kan dondurdu

19 Ocak’ta Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi Okçapınar mevkisindeki ormanda bulunan bağ evinin sahibi İsa Turgut, yanında bulunan Y.C.B. ve kuzeni Nazir Bayır tarafından balta ve kazma ile vurularak öldürüldü.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan Y.C.B. ve Nazir Bayır, emniyet ve savcılık ifadesinde İsa Turgut’un, Bayır’a cinsel tacizde bulunduğunu, bu yüzden öldürdüklerini iddia etti. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

"KAFASINA DOĞRU HATIRLAMADIĞIM KADAR VURDUM"

Olay ile ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından iddianamede, Y.C.B.’nin ifadesi de yer aldı. Kuzeni Bayır ile birlikte Kocaeli’ye geldikleri ve kalacak yer bulamadıkları için cami ve mescitte yattıklarını anlatan Y.C.B., arkadaşı aracılığıyla tanıştıkları İsa Turgut’un kendilerine bağ evinin olduğunu söylediği ve orada kalabileceklerini belirtmesi üzerine bağ evine gittiklerini anlattı.

Turgut’un kaldıkları akşam Bayır’a cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden Y.C.B., “Odanın içerisinde bulunan baltanın keskin kısmıyla kafasına vurdum. Ayağa kalktı ve baltayı tuttu. Baltayı tutunca ben kendisinin kafasına yumrukla vurdum. Sonra Nazir de yine odada bulunan kazmanın keskin olmayan kısmıyla İsa’nın kafasına vurdu. İsa biraz daha ayakta baltayı tutar vaziyette kaldı. Sonra yere düştü. Ben de elimdeki baltanın kesici kısmıyla kafasına doğru hatırlamadığım kadar vurdum. Nazir başka vurmadı. Peşimizden geleceğini düşünerek ve korkarak baltayla çok sayıda vurdum. Nazir ‘kaçalım’ dedi. Motorun anahtarı koltuğun üstündeydi. Motoru Nazir sürdü; ben de arkasına bindim. Çok pişmanım.” dedi.