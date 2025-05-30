Bağ evinde baltalı dehşet

Bursa'da üç gündür haber alınamayan gencin vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Orhangazi ilçesinde 25 yaşındaki Mustafa Karaman'dan haber alamayan babası, gece saatlerinde kendilerine ait bağ evine gitti.

Eve giren baba, oğlunu kanlar içinde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, Karaman'ın baltayla öldürüldüğünü belirledi.

Cinayet aleti balta da cesedin yanında bulunurken, jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.