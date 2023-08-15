Bağ evinde elektrik akımına kapılan Zeliha hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Uluyatır Mahallesi’nde arkadaşlarıyla birlikte bağ evine pikniğe giden Zeliha Elmas (23), prize fiş taktığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Yaralanan Elmas, arkadaşlarının ihbarıyla adrese sevk edilen ambulansla Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Zeliha Elmas, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Zeliha Elmas’ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.