Bağ evinde şüpheli ölüm

Amasya'da 59 yaşındaki Veysel Yıldız, yaşadığı bağ evinde ölü bulundu. Yıldız'ın kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Bağ evinde şüpheli ölüm
Bağ evinde şüpheli ölüm - 1

'da Veysel Yıldız'dan (59) bir süredir haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine Yıldız'ın Alpaslan mevkisinde bulunan bağ evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hareketsiz halde buldukları Yıldız'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

İlk belirlemelere göre vücudunda kesici veya delici alet izine rastlanmayan Yıldız'ın cesedi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Veysel Yıldız'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiyle belli olacağı belirtildi.

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