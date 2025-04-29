Bağ evinde uyuşturucu partisine baskın

Bursa İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığına yapılan bir ihbarda kırsal İsaören Mahallesindeki bir bağ evinde toplanan kişilerin uyuşturucu kullandıkları bildirildi.

İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin söz konusu adrese yaptığı baskında bağ evinde uyuşturucu kullanan sekiz kişi suçüstü yakalandı.

ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCULAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada ise 20 gram esrar, 15 gram metanfetamin, uyuşturucu içme aparatı ve çeşitli uyuşturucu kullanım materyalleri ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan M.Ü. (36), S.Y. (32), E.T. (32), C.P. (30), Ü.A. (42), M.M. (36), E.K. (31) ve S.F. (19) isimli şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.