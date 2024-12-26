Bağ evinde yangın faciası

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Altınova Mahallesi Avşar mevkiinde bulunan bağ evinde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları neticesinde alevler kontrol altına alındı.



Yanan bağ evinde inceleme yapan jandarma ve itfaiye ekipleri, kullanılamaz hale gelen bağ evinde bir kadına ait cansız beden buldu.

Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin 55 yaşındaki Ayşe Uçar'a olduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından Ayşe Uçar'ın naaşı otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.