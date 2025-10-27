Bağ evindeki silahlı eğlencede polise saldırı: 23 gözaltı
Kırıkkale'de bağ evinde silahlı eğlenceye müdahale eden polisler saldırıya uğradı. Aralarında jandarma personeli ve infaz koruma memurunun da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.
Merkez ilçeye bağlı Ahılı köyü Ömerli mevkiinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bağ evinde alkollü eğlence yapan kişilerin silahla havaya ateş ettiği yönündeki ihbar üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, olay yerinde bulunan jandarma personeli Y.E.Ç.'nin ateş ettiği tabancayı poşete gizlemeye çalıştığını tespit etti. Bu sırada bahçede bulunan şüphelilerle polis arasında arbede yaşandı.
Çıkan arbede sırasında polis memurları H.İ. ve A.D. yaralandı.
23 GÖZALTI
Aralarında iki jandarma personeli ve bir infaz koruma memurunun da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
- Etiketler :
- Türkiye
- Yurt Haber
- Kırıkkale