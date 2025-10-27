Bağ evindeki silahlı eğlencede polise saldırı: 23 gözaltı

Merkez ilçeye bağlı Ahılı köyü Ömerli mevkiinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bağ evinde alkollü eğlence yapan kişilerin silahla havaya ateş ettiği yönündeki ihbar üzerine bölgeye gitti.



Ekipler, olay yerinde bulunan jandarma personeli Y.E.Ç.'nin ateş ettiği tabancayı poşete gizlemeye çalıştığını tespit etti. Bu sırada bahçede bulunan şüphelilerle polis arasında arbede yaşandı.



Çıkan arbede sırasında polis memurları H.İ. ve A.D. yaralandı.