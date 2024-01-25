Bağ-Kur primi 7 bin 200 gün olacak mı? Bağ-Kur prim gün sayısı ne zaman düşecek?

Emeklilere ek zammın belli olmasının ardından Bağ-Kur'lunun gözü erken emeklilik fırsatı verecek düzenlemeye çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte, konuya dair en son açıklamalar...



BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılan iyileştirmelerin çok anlamlı olacağını belirten Işıkhan, "Çok güzel bir yıla girdik." diye konuştu.



Bağ-Kur'luların emekli olabilmeleri için doldurmaları gereken prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin bir soruya Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz, sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." yanıtını verdi.



5 YIL ÖNCE EMEKLİ OLUNABİLECEK



Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek.