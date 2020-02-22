Bagaja atıp kaçırdılar

Suriye uyruklu Hüseyin E., evinin önünde otomobilinden indiği sırada, kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yüzleri maskeli şüpheliler, bacağından yaraladıkları Suriyeli kişiyi olay yerine geldikleri otomobilin bagajına koyup kaçtılar. Saldırıyı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Silahlı saldırının yaşandığı sokağa gelen olay yeri inceleme ekipleri, incelemelerde bulundu. Öte yandan, saldırı haberini alan aile, olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Polis kaçan otomobili bulmak için çalışma başlattı.