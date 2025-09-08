Bagajda saatlerce mahsur kalmıştı: Küçük Zeynal'dan acı haber

Adıyaman 'da oyun için girdiği otomobilin bagajında mahsur kalan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

25 GÜN SONRA ACI HABER

Burada 25 gündür tedavi altında olan Zeynal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Küçük çocuğun cenazesi yapılan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Zeynal'den geriye ise okuldaki videosu ile doğum gününde pastasıyla çektiği fotoğrafları kaldı.