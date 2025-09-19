Bagajdaki dehşete tahrik indirimi yok! Hatice'nin katili cinayetten sonra video çekmiş

Hatice Agcakale Buzlak'ı öldüren katil zanlısı, ifadesinde cinayeti kabul etti. Yapılan testte, katilin tırnaklarından kadına ait DNA profilleri çıktı.

Çiftin ailelerinden habersiz resmi nikah kıydıkları ve aralarında düğünden sonra oturacakları ev konusunda tartışma yaşadıklarının belirtildiği iddianamede, olay günü Ali Osman Buzlak'ın görüşme isteğini sürekli reddeden eşi Hatice Agcakale Buzlak'la son kez konuşup boşanacağını söyleyerek kayınvalidesinden yardım istediği kaydedildi.

Hatice Agcakale Buzlak'ın boynundan alınan sürüntü ile sağ el ve sol el tırnaklarından alınan örnekler üzerinde Ali Osman Buzlak'ın DNA profillerine rastlanıldığının tespit edildiği ifade edilen iddianamede, kadının kendini boğmaya çalışan eşine direndiğine de yer verildi.

Cumhuriyet savcılığı tarafından Ali Osman Buzlak hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, adamın suçunu itiraf ettiği belirtildi.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Osman Buzlak, Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobilde yapılan aramada bagaj kısmında Hatice Agcakale Buzlak'ın cansız bedeni bulundu.

Aracı ile olay yerinden uzaklaşan adam bir süre sonra direksiyonda hareketsiz halde bulundu.

CİNAYETTEN SONRA ARKADAŞIYLA BULUŞTU

İfadesinde eşinin öldüğünü anladıktan sonra cesedi otomobilin bagajına koyduğunu anlatan Ali Osman Buzlak, arkadaşı E. ile buluştuğunu söyledi.

Yaptığı eylemden pişman olduğunu öne süren eden Buzlak, intihar etmek amacıyla kırdığı soda şişesiyle kendisini bilek ve boğazından yaraladığını belirtti.

CEP TELEFONUNDAN VİDEO ÇIKTI

Arkadaşı E.'nin ihbar ederek yakalanmasını sağladığı Ali Osman Buzlak'ın incelemeye alınan cep telefonunda iddia ettiği gibi eşi Hatice Agcakale Buzlak'ın hakaret, tehdit, saldırganlık, aldatma içerikli herhangi bir kaydına rastlanmadı.

Telefonda olay gecesi çektiği belirlenen videoda Ali Osman Buzlak'ın, "Evet bu kadar, demin karımı öldürdüm, sonra kendimi öldürdüm. Hakkınızı helal edin Allah'a emanet olun." dediği ortaya çıktı.

"HAKSIZ TAHRİK UYGULANMASIN"

Savcılık Buzlak'ın eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını, ayrıca eylemini maktulün kendisine ve ailesine hakaret etmesi üzerine gerçekleştirdiğine ilişkin savunmasını destekler nitelikte delil bulunmaması sebebiyle hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep etti.

İddianame Erzurum 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Ali Osman Buzlak, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.