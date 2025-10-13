Bagajdan 10 kaçak göçmen çıktı
Iğdır'da hafif ticari aracın bagajından 10 yabancı uyruklu kaçak göçmen çıktı.
Düzensiz göçmenlerle mücadele sürüyor.
Iğdır Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır plakalı siyah renkli bir aracın Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinden Kars’a düzensiz göçmen taşıdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, Iğdır- Tuzluca yönünde havalimanı kavşağı geçildikten sonra tespit ettikleri aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde aracın bagajında Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı, Ö.A. ve İ.Ç. gözaltına alındı.
İKİ TUTUKLAMA
Kaçak göçmenler Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderild.
- Etiketler :
- Düzensiz Göçmen
- Türkiye
- Iğdır