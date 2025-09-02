Bağcılar İSTOÇ'ta yangın: Çevre iş yerlerine de sıçradı
İstanbul Bağcılar'da bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki iş yerlerine de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'ndeki İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) iş yerinde yangın çıktı.
Plastik ürünler satan dükkanda başlayan yangın, bitişik iş yerlerine de sıçradı.
Bazı iş yerlerinde ufak çaplı patlamalar olurken, bazı iş yerlerinde de kısmi çökmeler meydana geldi.
Çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangına müdahale sürüyor.
YANGINDAN TRAFİK DE ETKİLENDİ
İSTOÇ'taki yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da yaşanıyor.
