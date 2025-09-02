Bağcılar İSTOÇ'ta yangın: Çevre iş yerlerine de sıçradı

İstanbul Bağcılar'da bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki iş yerlerine de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Mahmutbey Mahallesi'ndeki İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) iş yerinde çıktı.

Plastik ürünler satan dükkanda başlayan yangın, bitişik iş yerlerine de sıçradı.

Bağcılar İSTOÇ'ta yangın: Çevre iş yerlerine de sıçradı - 1 Yangın nedeniyle gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi. 

Bazı iş yerlerinde ufak çaplı patlamalar olurken, bazı iş yerlerinde de kısmi çökmeler meydana geldi.

Çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangına müdahale sürüyor.

Bağcılar İSTOÇ'ta yangın: Çevre iş yerlerine de sıçradı - 2 Olay yerine çeşitli ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. 

YANGINDAN TRAFİK DE ETKİLENDİ

İSTOÇ'taki yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da yaşanıyor.

Bağcılar İSTOÇ'ta yangın: Çevre iş yerlerine de sıçradı - 3 İBB'nin haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 60'ı buldu. Yangının çıktığı İSTOÇ'a yakın yollardaki yoğunluk dikkat çekti.

