Bağcılar TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı
Bağcılar TEM Otoyolu'nda alev alev yanan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 22.40 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde ilerleyen otomobilin motor kısmında çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken sürücü, otomobilini emniyet şeridine çekti.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobili kısa sürede söndürürken, yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
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