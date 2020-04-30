Bağcılar'da 20 bin sahte maske ele geçirildi

İstanbul Bağcılar'da corona virüs tedbirlerine ilişkin denetimlerde izinsiz maske üretimi yapan tekstil atölyesine operasyon yapıldı. Satışa hazır halde 20 bin maske ele geçirilen işyeri mühürlendi.

DHA 30.04.2020 - 10:41 | Son Güncelleme : 30.04.2020 - 10:43

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İstanbul'da Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, corona virüs tedbirleri kapsamında dün yapılan denetimlerde, izin belgesiz maske üretimi yapılan bir tekstil atölyesine operasyon düzenlendi.

İşyerinde yapılan aramalarda 20 bin adet satışa hazır halde maske ele geçirildi.

Yakalanan iki kişi hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 3 bin 180'er lira tutarında idari para cezası kesildi.

İşyeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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