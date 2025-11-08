Bağcılar'da 7 katlı binada yangın

08.11.2025 16:21

Bağcılar'da 7 katlı binada yangın
Anadolu Ajansı

AA

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, 7 katlı binanın girişinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Çınar Mahallesi 749. Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın giriş kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

 

Yangın nedeniyle bazı apartman sakinleri dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.