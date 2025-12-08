Bağcılar'da 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü. Yıkımı izleyenler ölümün kıyısından döndü

Bağcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında 8 katlı bina için yıkım kararı verildi.

Yıkım ekibinin kolonları kırmasının ardından bina iş makinesi darbesiyle yıkılmaya çalışıldı.

İddiaya göre ekip, binadan uzaklaşarak iş makinesiyle zemine vurup yapının kontrollü şekilde çökmesini sağlamak istedi. Ancak 50 yıllık bina bir anda çöktü.

ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜ

Binaya çok yakın bir noktada bulunan tankerin üstünde oturarak yıkımı izleyen 1 kişi ise, binanın bir anda yıkılmasıyla toz bulutu içinde kaldı. Ölümün kıyısından dönen adam tankerin üstünden atlayarak kaçtı.

Binanın yıkıldığı anlarda karşı sokaktaki bir dairede oturanlar da tehlike atlattı.

Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken çevredekiler büyük panik yaşadı.