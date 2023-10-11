Bağcılar'da annesini vahşice öldüren sanığa akıl sağlığı raporu talebi

İstanbul'da annesini vahşice katleden sanığın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı katıldı. Tutuklu sanık Ali Sayan'ın bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katılması bekleniyordu. Ancak sanık teknik sebeplerden bağlanamadı.

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu mahkemeye gönderdiği raporda maktul Havva Sayan'ın başı, elleri ve ayaklarının öldükten sonra kesildiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı sanığın suçu işlerken uyuşturucu etkisi altında olsada uyuşturucu maddeyi kendi iradesiyle aldığını söyledi.

Bu nedenle Ali Sayan'ın en üst düzeyden cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme, Ali Sayan'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'nun rapor hazırlamasına karar vererek duruşmayı erteledi.



İDDİANAMEDEN



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede otopsi raporuna da yer verildi.

Geçtiğimiz sene 25 Eylül'de başı ayrılmış ve yanık halde bulunduğu bildirilen Hava Sayan'ın vücudunda 13 adet kesici, delici alet yarası tespit edildiği bu yaraların 8 tanesinin öldürücü nitelikte olduğu belirtildi.

Ayrıca Hava Sayan'ın ölümünün kesici delici alet yaralanması sonucu meydana geldiği kaydedildi.



Cumhuriyet Savcısı Ali Sayan'ın ''Canavarca hisle veya eziyet çektirerek üstsoydan akrabayı (Kadın) kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. Ayrıca sanığın öldürme eylemi sonrası evi ateşe vermesi gerekçesiyle de ''Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması'' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi.

