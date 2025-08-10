Bağcılar'da apartman yangını: Vatandaşlar tahliye edildi
İstanbul Bağcılar'da 13 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Vatandaşlar binadan tahliye edilirken ekipler olay yerine sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.
Bağcılar 2040 Sokak'taki 13 katlı bir binada yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri dumandan etkilenen iki kişiye olay yerinde müdahalede bulundu.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Apartman sakini Zülfikar Korkmaz, yangının çatıda çıktığı ilk aşamada itfaiye merdiveninin yetersiz kaldığını, üst kattakilerin mahsur kaldığını, kendilerinin de asansör yerine merdiveni tercih ederek dışarı çıktıklarını söyledi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yurt Haber
- Yangın
- Bağcılar