Bağcılar'da apartman yangını: Vatandaşlar tahliye edildi

İstanbul Bağcılar'da 13 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Vatandaşlar binadan tahliye edilirken ekipler olay yerine sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

2040 Sokak'taki 13 katlı bir binada çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri dumandan etkilenen iki kişiye olay yerinde müdahalede bulundu.

Bağcılar'da apartman yangını: Vatandaşlar tahliye edildi - 1 İtfaiye ekipleri binanın en üst katında mahsur kalan vatandaşları merdivenle tahliye etti.

, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Apartman sakini Zülfikar Korkmaz, yangının çatıda çıktığı ilk aşamada itfaiye merdiveninin yetersiz kaldığını, üst kattakilerin mahsur kaldığını, kendilerinin de asansör yerine merdiveni tercih ederek dışarı çıktıklarını söyledi.

