Bağcılar'da apartman yangını: Vatandaşlar tahliye edildi

Bağcılar 2040 Sokak'taki 13 katlı bir binada yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Sağlık ekipleri dumandan etkilenen iki kişiye olay yerinde müdahalede bulundu.