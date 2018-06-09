İstanbul'da Bağcılar Mahmutbey Caddesi üzerinde bulunan bir mağazanın kolonunun içerisine yaklaşık 3 ay önce binlerce bal arısı gelerek yaşamaya başladı.



Uzun süredir kolonun içinde yaşayan arılar bugün bilinmeyen bir sebepten dolayı adeta caddeyi istila etti. Mağaza kolonuna 2 ayrı yerden girerek bir arada uçuşan binlerce arı görenleri şaşkına çevirdi.

Dükkanın bulunduğu yoldan geçen 2 vatandaş ise bal arıları tarafından sokulunca vücutlarının çeşitli yerlerinde şişkinlikler meydana geldi.



Dükkan sahibi ve çevredeki esnaflar durumun açıklığa kavuşması için gereken yerleri aradıklarını ancak herhangi bir sonuç alamadıklarını iddia etti.



Arıların mağazanın kolonunun her iki tarafında da uçuşmaya devam etmesi esnafı çaresiz bıraktı.