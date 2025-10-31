Bağcılar'da binada tüp patladı: 3 kişi yaralandı

Bağcılar'da bir dairede tüp patlaması sonucu çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.



15 Temmuz Mahallesi 1461. Sokak'taki 2 katlı binanın bodrum katında yer alan dairede henüz belirlenemeyen nedenle tüp patladı.



Patlama nedeniyle çıkan yangında 3 kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Patlama ve yangın sonucu binada hasar oluştu.