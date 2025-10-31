Bağcılar'da binanın bodrum katında patlama

Bağcılar’da, bir binanın bodrum katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların olduğu öğrenildi.

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında bulunan dairede patlama yaşandı.

Edinilen ilk bilgilere göre, evde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. nedeniyle evde bulunan vatandaşlar yaralandı.

İhbar üzerine polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

