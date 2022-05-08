Bağcılar'da bir gecede çok sayıda araç soyuldu: Bizim gibi orada 20 mağdur daha vardı

Olay 6 Mayıs'ı 7 Mayıs'a bağlayan gece Bağcılar'ın çeşitli mahallelerinde meydana geldi. İnşaat ve tesisat işleriyle uğraşan esnafı hedef alan şebeke, daha önceden yerlerini belirledikleri çok sayıda aracı bir gecede soydu. Matkap gibi hırdavat ve el aletlerinin olduğu araçları elleriyle koymuş gibi bulan şebeke, kısa sürede kapısını açtıkları araçlarda değerli gördükleri malzemeleri çaldı.



3 SANİYEDE KAPIYI AÇTI



Demirkapı Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Saat 05.55 sıralarında hafif ticari araçla sokağa giren hırsızlar, park halindeki hafif ticari aracın yanında durdu. Esnafın içinde iş makinelerinin bulunduğu hafif ticari aracın arka kapısını 3 saniyede açan hırsız, iş makinelerini geldikleri araca taşıdı. Daha sonra sokaktaki başka bir hafif ticari aracın yanında duran hırsızlar aynı yöntemle arka kapısını açtıkları araçta bulunan malzemeleri çalarak olay yerinden uzaklaştı.



"BİZİM GİBİ ORADA 20 MAĞDUR DAHA VARDI"



Polis merkezine gittiğinde çok sayıda mağdur olduğunu belirten Erkan Dağlar, "Değerli malzemelerimiz vardı, 20 bin lira masrafımız var. İfade vermek için karakola gittik, bizim gibi orada 20 mağdur daha vardı. Bu insanların da aynı şekilde aynı saatlerde araçlarını soymuşlar. Bu olay Bağcılar'ın kanayan yarası, hırsızlık dediğiniz zaman akla Bağcılar geliyor. Sabah işe gidecektik gidemedik" diye konuştu.



Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de seri hırsızlık olayını gerçekleştiren çeteyi tespit ve yakalamaya yönelik çalışma başlattı.



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