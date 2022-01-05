Bağcılar’da çamaşır asma kavgası kanlı bitti

İstanbul Bağcılar'da iki komşu arasında çamaşır asma yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 05.01.2022 - 04:33

Bağcılar’da çamaşır asma kavgası kanlı bitti

Bağcılar'da iki komşu arasında çamaşır asma yüzünden çıkan silahlı kavgada, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Mahallesi 2634 Sokak'taki 4 katlı binada oturan komşular arasında balkona asılan çamaşırlar yüzünden tartışma çıktı. Tartışmaya, altlı üstlü oturan komşuların yakınları da dahil oldu.

Kavgaya dönüşen tartışmada, apartman sakinlerinden Ramazan T.'nin kardeşi Recep T. silahla ayağından yaralandı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken yaralı Recep T., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisi devam eden yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Bu arada, şüphelilerin kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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