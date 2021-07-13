Bağcılar'da çifte cinayet

Bağcılar’da bir tekstil atölyesi sahibi, atölyeye çağırdığı restoran sahibi kardeşlerden birini çekiçle, diğerini de tabancayla vurarak öldürdü.

arkadaşlarını ise ağır yaraladı.



Öldürdüğü kişilerin ellerini bağlayıp halıya saran zanlı, kaçarak kayıplara karıştı.



Olay, öğle saatlerinde Bağcılar’da yaşandı. İddiaya göre, bir binanın alt katında restoran işleten Osman T., Mehmet T. kardeşler ile binanın üst katında tekstil atölyesi işleten kimliği belirsiz kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

İflas ettiği belirtilen tekstil atölyesi sahibi bir süre sonra atölyeye gelerek restoran işleten kardeşleri teker teker yukarıya çağırmaya başladı.



Tekstil atölyesi sahibi, önce Osman T.’yi çekiçle vurarak öldürdü.

Osman T.’nin ellerini bağlayıp, başına poşet geçirdikten sonra halıya saran zanlı, bu defa kardeşlerden Mehmet T.’yi çağırdı.

Mehmet T., atölye sahibinin çekiçle saldırması üzerine kaçmaya çalıştı. Zanlı bunun üzerine yanında getirdiği tabancayla Mehmet T.’yi de vurarak öldürdü.

Son olarak atölyeye çağırdığı Volkan Ç.’ye çekiçle saldıran zanlı, pencereye çıkarak yardım isteyen Volkan Ç'yi silahla vurarak olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralı Volkan Ç.'yi hastaneye kaldırdı.

Atölyede inceleme yapan polis öldürülen kardeşleri elleri bağlı, kafalarına poşet geçirilip halıya sarılmış halde buldu.

Polis ekipleri kaçan şüpheli şahsı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.