Bağcılar'da cinayet: Suriyeli genç sokak ortasında öldürüldü

Bağcılar'da silahla vurulan Suriyeli Sherifi El Ahmed hayatını kaybetti. Kimlikleri belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 08.06.2022 - 01:05

Bağcılar'da cinayet: Suriyeli genç sokak ortasında öldürüldü

'da Suriye uyruklu bir kişi, evinin önünde silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, dün Demirkapı Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın giriş katında oturan Suriye uyruklu 4 kişinin evinin önüne gelen 3 şüpheli, camlara ve kapıya vurarak içeridekilerin dışarı çıkmasını istedi.

Evden dışarı çıkan Sherifi El Ahmed (22), şüphelilerden biri tarafından silahla başından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmed, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kimliklerini belirlediği 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...