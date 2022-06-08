Bağcılar'da cinayet: Suriyeli genç sokak ortasında öldürüldü

İstanbul Bağcılar'da Suriye uyruklu bir kişi, evinin önünde silahla vurularak öldürüldü.



Alınan bilgiye göre, dün Demirkapı Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın giriş katında oturan Suriye uyruklu 4 kişinin evinin önüne gelen 3 şüpheli, camlara ve kapıya vurarak içeridekilerin dışarı çıkmasını istedi.



Evden dışarı çıkan Sherifi El Ahmed (22), şüphelilerden biri tarafından silahla başından vuruldu.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmed, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Polis, kimliklerini belirlediği 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.