Bağcılar’da eşi ve çocuğunu öldürüp gömen sanığa müebbet hapis cezası

İstanbul Bağcılar’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Bedir (45) ile oğlu Tarık Bedir’i (26) silahla öldürdükten sonra cesetlerini parçalara ayıran yabancı uyruklu iki kişiyle beraber çuvallara doldurup, memleketi Kırklareli’ne götüren, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilen emekli polis memuru Cengiz Bedir'in yargılandığı dava karara bağlandı.

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Cengiz Bedir ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, Bedir’e yardım ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan 2 sanık ise katılmadı.



SANIKTAN TUHAF SAVUNMA: HERKESİN BAŞINA GELEBİLİR



Önceki celse esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Cengiz Bedir'i "eşe karşı tasarlayarak öldürme" ile oğlu Ömer Faruk Bedir’e yönelik "altsoya yönelik kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep etmişti.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Bedir, "Yaşanan olaydan önce herkes gibi normal bir insandım. Bu olay herkesin başına gelebilir. Eşim ile oğlum beni öldürmek istedi. Ben çok pişman oldum" dedi.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Cengiz Bedir'i ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükümetti.

İddianamede, Cengiz Bedir’e yardım ettiği belirlenen Suriye uyruklu şüpheliler Muhammed Nureddin Sarraç ve Subhı Muqresh hakkında ise, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6’şar aydan 5’er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istenmişti.