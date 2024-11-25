Bağcılar'da gecekonduda çıkan yangın evlere sıçradı

Bağcılar'da Barbaros Mahallesi 214. sokaktaki bir gecekonduda çıkan yangın, kısa sürede büyüdü ve bitişikteki 2 binaya sıçradı.

Büyüyen alevler, bitişikteki 2 katlı 2 binaya daha sıçradı.



Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek sokakta önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi, iki binada da hasar oluştu.