Bağcılar’da ‘halı silkeleme’ kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Olay, saat 17.30 sıralarında Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 1043 sokakta yaşandı. İddiaya göre, bir binada altlı üstlü oturan komşular arasında ‘halı silkeleme’ meselesi yüzünden tartışma çıktı. Binanın dışına çıkan komşular arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 3 kişi bıçakla yaralanırken, şüpheli kişi yada kişiler ise kaçarak kayıplara karıştı.

Olayda yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.



Olay sırasında orada bulunan Muhammed Topçu, “Halı silkme mevzusu vardı komşular arasında. Daha sonra burada tartışma yaşanıyor. Bizden birisi geliyor. Tartışmaya dahil olup 3 kişiyi bıçaklayıp kaçıyor. Birinin durumu ağırdı zaten. 3 yaralı var bir ağır” dedi.