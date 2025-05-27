Bağcılar’da iş insanını takip edip 4 milyon lirayı gasbettiler

İstanbul Bağcılar'da iş insanı Fırat Kızılgedik, maskeli 4 şüpheli tarafından gasbedildi.



Olay, saat 14.30 sıralarında Mahmutbey Mahallesi'ndeki İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) meydana geldi.

ATEŞ AÇTILAR

Bankadan 6 milyon lira çeken iş insanı Fırat Kızılgedik ve bir çalışanı, parayı yatırmak için başka bankaya gitti. Bu sırada içerisinde 4 kişinin olduğu otomobilden inen maskeli 2 şüpheli, 2 el ateş açarak Kızılgedik'in içerisinde 4 milyon lira olan çantasını gasbetti.

Şüpheliler olay yerine geldikleri otomobille kaçarken çevredekiler polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ÜÇ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlik tespiti yapılan şüphelilerden Cemal K. (20), Mehmet Ali S. (18) ve Ferhat B. (21) yakalanırken kaçan diğer şüphelinin yakalanası için çalışmalar devam ediyor.