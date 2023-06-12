Bağcılar'da iş merkezinde yangın paniği

Bağcılar'da bir tekstil firmasına ait 5 katlı iş merkezinin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Bağcılar'da iş merkezinde yangın paniği

Bağcılar'da bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bağcılar Bağlar Mahallesi'ndeki 5 katlı iş merkezinin çatısında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla çatıdaki yangına müdahale etti.

Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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