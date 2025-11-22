Bağcılar'da iş yerinde çıkan yangında bir can kaybı

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Yıldıztepe Mahallesi 512. Sokak'ta bulunan beş katlı binanın giriş katındaki iş yerinde saat 03.45 sıralarında yangın çıktı.

Kompresör tamiri yapılan dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın da alevler kısa sürede iş yerini sardı ve üst katlara yayıldı.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında üst katlarda yaşayan bazı vatandaşlar kendi imkânlarıyla dışarı çıktı.

İtfaiye ekipleri, yoğun dumanla kaplanan iş yerinde yaşayan Zafer Algül'ü (70) içeride yaralı halde buldu. Algül, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aynı anlarda binada küçük çaplı patlamalar meydana geldiği için polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Alevler, itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.