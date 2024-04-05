Bağcılar'da kamyon çarpan yaya hayatını kaybetti

Fevzi Çakmak Mahallesi, Osmangazi Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Muzaffer T'ye (83), Emre S'nin kullandığı 34 FJ 0649 plakalı kamyon çarptı. Kamyonun altında kalan yaya, ilerleyen araçla bir süre sürüklendi.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Muzaffer T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kamyonun şoförü Emre S'yi gözaltına aldı.



Yapılan çalışmaların ardından Muzaffer T'nin cenazesi Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.