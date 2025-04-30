Bağcılar'da market soygunu: 80 bin lirayı çalıp kaçtı

Yüzüncü Yıl Mahallesi 2137. Sokak'taki markete müşteri gibi giren yüzü maskeli şüpheli, içeride bir süre dolaştıktan sonra kasaların bulunduğu alt kata indi.



Burada yemek yiyen market çalışanı İ.Ö.'yü bıçakla tehdit ettiği iddia edilen şüpheli, kasada bulunan yaklaşık 80 bin lira parayı poşete koyarak iş yerinden ayrıldı.



Marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şüphelinin içeri girip olayı gerçekleştirdikten sonra çıktığı anlarda krem renkli mont giydiği, yüzünü maskeyle kapattığı, başında şapka ve kapüşon bulunduğu, siyah ve beyaz renkte spor ayakkabı giydiğini belirledi.



