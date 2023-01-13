Bağcılar'da okulu karıştıran tokat

İstanbul Bağcılar'daki ilkokulda, bir öğrenci velisi tartıştığı müdür yardımcısına tokat attı. Müdür yardımcısının da karşılık vermesiyle olay büyüdü. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Bağcılar'da okulu karıştıran tokat

'un Bağcılar ilçesinde, 9 yaşındaki öğrencinin öğretmeninden şiddet gördüğü iddiası okulu karıştırdı.

Güneşli Mahallesi'nde bir ilkokulda okuyan 9 yaşındaki öğrenci, annesini arayarak öğretmeninin kendisine şiddet uyguladığını söyledi.

Anne Fatma ve baba Yakup Konaçoğlu okula gitti. Öğretmen Yahya B. ile veliler arasında tartışma yaşandı.

Bağcılar'da okulu karıştıran tokat - 1

VELİ İLE MÜDÜR YARDIMCISI BİRBİRLERİNE TOKAT ATTI

Koridorda devam eden tartışma sırasında Fatma Konaçoğlu, müdür yardımcısına tokat attı.

Müdür yardımcısının da karşılık vermesiyle olay büyüdü.

TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLDU, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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