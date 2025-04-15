Bağcılar'da oto galeriye el yapımı patlayıcı atıldı

Patlamada iş yerinin camları ve iç kısmı zarar görürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İş yeri sahiplerinin yaklaşık 1 ay önce bir çete tarafından telefon uygulaması üzerinden tehdit edildiği öğrenildi.



Polis ekiplerinin bombayı atan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor.