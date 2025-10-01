Bağcılar’da otomobile silahlı saldırı: 2 yaralı
Bağcılar'da hareket halindeki bir otomobile, kimliği belirsiz motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
İstanbul Bağcılar 100. Yıl Mahallesi Barbaros Caddesi'nde seyir halinde olan 34 DSK 746 plakalı otomobile motosiklet üzerindeki kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından ateş açıldı. Şüpheliler saldırının ardından kaçtı.
Yaralanan otomobil sürücüsü, aracı durdurdu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sürücü ve yanındaki kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
- Etiketler :
- Otomobil
- Silahlı Saldırı
- İstanbul Bağcılar