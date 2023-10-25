Bağcılar'da otomobile silahlı saldırı: Yaralanan kişi olay yerinden kaçtı

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz şüpheli ya da şüpheliler, park halinde bulunan bir otomobilin içinde oturan ve ismi öğrenilemeyen kişiye tabancayla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu otomobilde bulunan kişi yaralandı. Yaralı daha sonra araçtan inerek kayıplara karıştı. Bu sırada, saldırıyı düzenleyen şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.