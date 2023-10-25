Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Bağcılar'da otomobile silahlı saldırı: Yaralanan kişi olay yerinden kaçtı

Bağcılar'da, park halinde bulunan otomobile kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Otomobilde bulunan ve yaralanan kişi ile şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Bağcılar'da otomobile silahlı saldırı: Yaralanan kişi olay yerinden kaçtı

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz şüpheli ya da şüpheliler, park halinde bulunan bir otomobilin içinde oturan ve ismi öğrenilemeyen kişiye tabancayla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu otomobilde bulunan kişi yaralandı. Yaralı daha sonra araçtan inerek kayıplara karıştı. Bu sırada, saldırıyı düzenleyen şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bağcılar'da otomobile silahlı saldırı: Yaralanan kişi olay yerinden kaçtı - 1

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, ateş açılan otomobile çok sayıda kurşun isabet ettiği belirlendi. Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, otomobilde bulunan ve yaralanan kişi ile saldırıyı düzenleyen şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...