Bağcılar'da patlama ve yangın sonrası yolda göçük meydana geldi

İstanbul Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın üst katında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.



Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Patlama nedeniyle dairede yangın çıkarken, binanın çatısından kopan parçalar ve camlar çevreye saçıldı.



Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri bina sakinlerini tahliye etti.

Yangın sırasında evden çıkarılan bir kadına da fenalaşması üzerine ambulansta müdahale edildi.



Apartmanın bitişiğindeki binaya da sirayet eden yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden engellendi.



Çevreye yayılan gaz kokusu nedeniyle bölgeye sevk edilen İGDAŞ ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.



Binanın çevresinde güvenlik önlemi alan polis, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.



Yoğun dumanın oluştuğu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin yangını soğutma çalışması devam ediyor.



Patlamanın yaşandığı dairede kimsenin olmadığı öğrenildi.

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YOLDA GÖÇÜK OLUŞTU

Yaşanan yangın sonrası, evin önündeki yolda göçük meydana geldi.



İtfaiye ekiplerinin dairede soğutma çalışması yaptığı sırada yolda göçük meydana geldi.



Göçük yaşanan yolda İGDAŞ ekipleri çalışma yaparak göçüğün neden meydana geldiğine dair inceleme başlattı.



Mahalle sakinleri, göçüğün yaşandığı 548 Sokak altında, M3 Kirazlı-Bakırköy Metro hattı inşaatı çalışmalarının olduğu bu yüzdende göçüğün yaşanmış olabileceğini iddia etti.

"PATLAMA BİNAYI SALLADIĞINA GÖRE YOLU ÇÖKERTMİŞ OLABİLİR"



Göcüğün yaşandığı sokakta oturan Salih Kahveci, "Sabah evde oturduğum sırada patlama oldu, bina sallandı. Dışarı çıktığımda karşı apartmanın çatısı yanıyordu. İtfaiyeyi aradık yangını söndürdü. Sonrasında göçük meydana geldi. Göçük gaz sıkışmasından yaşanmış olabilir. Patlama binayı salladığına göre yolu da çökermiş olabilir. Yolun altından metro inşaatı da geçiyor, ondan da kaynaklı olabilir" dedi.